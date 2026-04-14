В Кремле не получали сообщений США о продлении лицензии на продажу нефти из России

США не делали никаких объявлений о продлении лицензии на продажу российской нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Действие лицензии американского Минфина истекло 11 апреля.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана мировые цены на нефть резко выросли из-за ограничения судоходства через Ормузский пролив. США на месяц разрешили сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до 12 марта. Источники Reuters допускали, что США продлят лицензию.

По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале, и на $4,76 млрд больше прошлогоднего показателя.