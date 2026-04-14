НКР и НРА отозвали кредитные рейтинги «ЕвроТранса»

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) отозвало кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» и прогноз по нему без подтверждения, сообщили в организации. Решение принято из-за расторжения договора со стороны самой компании.

До момента отзыва кредитный рейтинг «ЕвроТранса» действовал на уровне CC.ru. За неделю до этого агентство НКР понизило рейтинг «ЕвроТранса» с А-.ru до CC.ru и изменило прогноз со стабильного на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Понижение рейтинга в НКР объясняли техническим дефолтом, который допустил «ЕвроТранс» при выплате купона по облигации серии БО-001Р-07.

Аналогичное решение по отзыву кредитного рейтинга приняло Национальное рейтинговое агентство (НРА). Кроме того, агентство сняло с «ЕвроТранса» статус «под наблюдением». В данном случае рейтинг отозвали из-за окончания действия договора. Ранее у компании действовали кредитный рейтинг на уровне CC|ru| и статус «под наблюдением», также полученные из-за техдефолта.

CC.ru — кредитный рейтинг НКР, характеризующийся крайне низким уровнем кредитоспособности или финансовой устойчивости компании; указывает на рискованность покупки продуктов компании из-за высокой вероятности невыполнения обязательств в срок и «критической зависимости от внешней конъюнктуры». Такими же признаками обладает кредитный рейтинг CC|ru|, который присваивает компаниям НРА.

В «ЕвроТрансе» объяснили задержку с выплатой купона на прошлой неделе ошибкой в расчетах ее общей суммы. Размер неисполненных вовремя обязательств составил 76,6 млн руб. из общего объема 86,6 млн руб. Акции компании на Мосбирже отреагировали на техдефолт снижением, однако к 13:57 14 апреля торгуются в плюсе — на уровне 87,8 руб. (+1,97% к закрытию прошлого дня).

Месяц назад «ЕвроТранс» вовремя не исполнил обязательства по выплате «народных облигаций». Тогда в компании заявили, что на платформе «Финуслуг» произошел технический сбой, связанный с фиксацией даты исполнения платежа. После этого агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Евротранса» до ruC (аналогичен по уровню надежности CC.ru и CC|ru|).

Народные облигации — это особый тип бумаг, который можно приобрести на «Финуслугах». Эмитенты продают облигации держателям напрямую через личный кабинет платформы. При этом бумагами не торгуют на бирже, из-за чего их цена не зависит от ситуации на рынке, а вернуть вложенные деньги можно не дожидаясь даты погашения.

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших в России топливных операторов с 30-летним опытом на рынке. Компания владеет 57 АЗС под брендом «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости, парком бензовозов. Кроме того, развивает сеть быстрых электрозаправок.