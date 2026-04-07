Бумаги «ЕвроТранса» снижались из-за технического дефолта при выплате купона

«ЕвроТранс» допустил технический дефолт при выплате купона по облигациям серии БО-001Р-07, свидетельствуют данные на сайте Национального расчетного депозитария (НРД). Объем перечислений двумя выплатами составил 2,32 руб. и 1,53 руб. на облигацию, то есть примерно 3,85 руб. при обязательстве в 20,14 руб. В одном из сообщений НРД указал, что эмитент не исполнил выплату в срок или исполнил неверно, передает РБК.

После сообщений о техдефолте облигации БО-001Р-07 на торгах Мосбиржи опускались до 830,1 руб. за бумагу. Это на 14,81% ниже цены к закрытию 6 апреля. К 16:00 мск цена бумаги замедлила падение на уровне 900 руб. Всего в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций «ЕвроТранса» более чем на 20 млрд руб. БО-001Р-03 — ближайший к погашению выпуск, в марте 2027 года. К 11:00 мск сегодня он дешевел на 5%.

На новостях о техдефолте упали и акции «ЕвроТранса». В 11:03 мск показатель обвалился на 9,31% и достиг минимума в 103,25 руб. за бумагу. Через полчаса акции отскочили до 106,55 руб. за штуку.

С начала года «ЕвроТранс» столкнулся сразу с несколькими негативными для рынка событиями. 20 февраля ФНС заблокировала счета компании из-за долга в 233 млн руб., а через четыре дня вернула к ним доступ. В начале марта к «ЕвроТрансу» и его «дочке» ООО «Трасса ГСМ» подали иски на 12 млрд руб. Основным истцом выступило ООО «Фьюел Менеджмент АЗС». «ЕвроТранс» счел заявления необоснованными.

ПАО «ЕвроТранс» — один из крупнейших в России топливных операторов с 30-летним опытом на рынке. Компания владеет 57 АЗС под брендом «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости, парком бензовозов. Кроме того, развивает сеть быстрых электрозаправок.