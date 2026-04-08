Песков: специалисты занимаются нормализацией работы интернета в России

Сотрудники Кремля тоже заметили сбои в работе интернета, но не готовы давать оценки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос «Ъ FM» о том, довольны ли власти темпами борьбы с VPN в стране и ощущают ли проблемы со связью.

«Все-таки заключение должны давать специалисты, — ответил Дмитрий Песков. — Но мы как пользователи лишь можем констатировать: да, перебои со связью, интернетом продолжаются, работает он нестабильно».

При этом господин Песков добавил, что «соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета». Подробности он не привел.

В феврале Роскомнадзор заявил об продолжении блокировки Telegram — до тех пор, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. Весной замедление усилилось. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что мессенджер планировалось полностью заблокировать с начала апреля. РКН утверждал, что в феврале-марте зафиксировал рекордный всплеск кибератак, и связывал это с сообщениями о полной блокировке Telegram в России. По данным ведомства, в основном вредоносный трафик поступал из США, Германии и Великобритании. Одновременно в стране принимают меры по борьбе с сервисами обхода блокировок. По данным РБК, Минцифры уже разослало провайдерам методичку по выявлению VPN.