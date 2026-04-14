Горсобрание Курска возглавила педагог Надежда Пономарева

Председателем городского собрания Курска избрана директор областного центра развития «Грани» Надежда Пономарева («Единая Россия», ЕР). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Кроме Надежды Пономаревой на пост претендовал депутат от ЛДПР Константин Тимофеев. По данным издания «Секунда», за него проголосовали два парламентария. За госпожу Пономареву — 29.

Надежда Пономарева родилась в 1962 году в Черемисиновском районе Курской области. Имеет педагогическое образование. Работала учителем в средней школе и воспитателем в детском саду. В 1999-2022 годах госпожа Пономарева занимала пост заведующей дошкольного учреждения. Депутатом горсобрания стала в 2021 году, до этого один созыв представляла ЕР в облдуме.

Место председателя горсобрания Курска вакантно с начала марта. Тогда спикер Владимир Токарев сложил полномочия после критики губернатора Александра Хинштейна. Причиной стал конфликт интересов: принадлежащая супруге господина Токарева компания по госконтрактам занималась уборкой улиц Курска от снега и льда, а также вела незаконное строительство на берегу реки Сейм.

