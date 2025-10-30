Борец с коррупцией сдался без борьбы

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова к четырем годам колонии строгого режима за получение взяток. Обвинение считает, что он «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета. Андрей Дьяков заключил досудебное соглашение и дал показания на своих подельников, в том числе — на бывшего главу УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дьяков на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Дьяков на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Екатеринбурга признал Андрея Дьякова виновным по двум эпизодам по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему четыре года колонии строгого режима. По решению суда он лишен специального звания «полковник полиции» и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на восемь лет.

В доход государства у него изъяли в 6,1 млн руб., $29 тыс., квартиру площадью 158 кв. м. на ул. Горького, половину квартиры на ул. Большакова и автомобиль Audi.

В наручники Андрея Дьякова заковали прямо в зале суда, но даже тогда он не проронил ни слова.

Андрей Дьяков был задержан 23 мая 2024 года, когда он занимал должность начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области. Вскоре его уволили из органов внутренних дел.

Суд над Андреем Дьяковым начался в июне. Так как он заключил досудебное соглашение, заседания проходили без допроса свидетелей и исследования доказательств.

Первый эпизод по делу Андрея Дьякова касается получения взятки в 17 млн руб. от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в связи с незаконным возмещением НДС из федерального бюджета.

По версии следствия, в схеме по незаконному возмещению НДС участвовали бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая и экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, который сейчас скрывается от следствия за границей.

Согласно документам Арбитражного суда Свердловской области, через компанию «Сиба», учредителем которой является Анастасия Чернецкая, было незаконно возмещено 28,8 млн руб. По данным суда, в июле 2021 года ООО «Сиба» незаконно возместило НДС после покупки у ООО «Вектра» недвижимого имущества на общую сумму более чем 172,2 млн руб. Согласно сервису kartoteka.ru, раньше директором ООО «Вектра» был Василий Петров. Компания «Сиба» была зарегистрирована в 2020 году, хозяйственную деятельность она не вела до заключения спорных сделок с ООО «Вектра».

Как написано в материалах дела, организатором площадки по незаконному возмещению НДС являлся Василий Петров. Кроме этого, согласно документам суда, в налоговых махинациях участвовали представители ООО «Витабокс» и ООО «Центрус», аффилированные с бизнесменом.

В отношении фигурантов выбраны меры пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определенных действий. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что они пошли на сделку со следствием.

Второй эпизод в деле Андрея Дьякова — взятка в 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева.

По данным «Ъ-Урал», у господина Шахмаева были заключены контракты с казахстанскими фирмами на поставку металлопроката, но при их подписании он манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС.

По данным «Ъ-Урал» Андрей Дьяков рассказал главе УФНС по Свердловской области Сергею Логинову о преступной схеме Алексея Шахмаева и предложил ему брать с него взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. Доля составляла 20% от каждого возмещения НДС «ТТК-Екатеринбург». По сведениям «Ъ-Урал», Андрей Дьяков получал деньги наличными: от каждой суммы 90% он должен был передавать Сергею Логинову.

Обвинение считает, что с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев получил из бюджета РФ возмещение НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург» на сумму более 1 млрд руб.

За все это время Алексей Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн руб., из которых более 194 млн руб. получил Сергей Логинов и более 21 млн руб. Андрей Дьяков. Сергей Логинов сейчас заочно арестован и объявлен в розыск. По данным «Ъ-Урал», он разыскивается по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Артем Путилов