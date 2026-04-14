В трех регионах России арестованы подростки по делу о терактах и попытке диверсии

Четырех подростков арестовали в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае по обвинению в совершении теракта, попытке совершения теракта и подготовке к диверсии. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Речь идет о теракте в Башкирии, попытке совершения теракта в Кировской области и подготовке к диверсии в Красноярском крае. По версии следствия, в январе двое 15-летних подростков подожгли железнодорожное оборудование около станции Янаул в Башкирии. За это они получили 15 тыс. руб., утверждают в СКР.

«Подростки признали вину частично, объяснив, что намеревались заработать и при этом не осознавали характера своих действий»,— рассказала Светлана Петренко (цитата по сайту СКР). Молодым людям предъявили обвинения по статье о совершении теракта по предварительному сговору. В ведомстве считают, что подростки получали задания в Telegram. Заказчики устанавливаются.

В Кирове арестовали 17-летнего подростка. По данным следствия, он 30 января пытался поджечь оборудование трансформаторной подстанции за деньги. Ему предъявили обвинение по статье о покушении на совершение теракта.

В Минусинске Красноярского края арестовали 17-летнего подростка по обвинению в подготовке к диверсии. В феврале ему предложили поджечь трансформатор за вознаграждение $600, утверждает Светлана Петренко. По ее словам, молодой человек хотел привлечь к поджогу знакомых, но те отказались. После подросток решил сам устроить диверсию, но его задержали. Он признал вину, сказала представитель СКР.