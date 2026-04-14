За поджог релейных шкафов на железной дороге арестован житель Красноярского края

20-летнего жителя Минусинска (Красноярский край), подозреваемого в диверсии на железной дороге, водворили в СИЗО на время следствия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Красноярец подозревается в поджоге релейных шкафов на КрасЖД в январе 2026 года. Правоохранительными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет), другие подробности расследования не приводятся.

Как писал «Ъ-Сибирь», обманутая аферистами 20-летняя жительница Алтайского края подожгла релейный шкаф на железной дороге и административное здание в Барнауле.

