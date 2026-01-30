Жительница Алтая подожгла релейный шкаф по заданию мошенников

Обманутая аферистами 20-летняя жительница Алтайского края подожгла релейный шкаф на железной дороге и административное здание в Барнауле. Поджигательница задержана и по ходатайству следствия заключена под стражу, сообщили в региональном управлении СКР.

По информации ведомства, злоумышленники, действующие дистанционно, заставили жительницу Алтайского края оформить на себя несколько кредитов и перевести деньги на указанный ими банковский счет. Затем, действуя по указанию «кураторов», она подожгла релейный шкаф на железнодорожных путях, расположенных на проспекте Космонавтов в Барнауле, и административное здание, разбив окно служебного кабинета на первом этаже.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ), рассказали в следственном ведомстве.

Илья Николаев