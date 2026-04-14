У экс-замначальника отдела МВД по Белоярскому району в Югре арестовали имущество

Белоярский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества бывшего заместителя начальника отдела МВД по Белоярскому району на сумму 14,5 млн руб., сообщили в пресс-службе судов ХМАО.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия) и ч. 3 ст. 290 УК РФ. Уголовное дело находится на стадии предварительного следствия.

По данным окружной прокуратуры, замначальника районного ОМВД неоднократно получал деньги за покровительство от жителя Югры. Взамен нелегальных мигрантов в городе Белоярский не привлекали к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, полицейский заключил с ИП фиктивный госконтракт на уборку снега с территории отдела полиции. Зная, что фактически работы исполнителем контракта не произведены, он дал указание составить акты выполненных работ. После оплаты предприниматель передал ему 200 тыс. руб.

В марте обвиняемого задержали и заключили под стражу на два месяца.

Ирина Пичурина