Бессент: война с Ираном даст 50 лет стабильности экономике США

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что по итогам военной операции против Ирана Америка останется в выигрыше. Так он ответил на вопрос, как повлияли боевые действия на экономику страны. Однако об успехе заявлять пока рано, считает министр.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я думаю, спустя время мы оглянемся и скажем, что за 50, 100 или больше дней (конфликта с Ираном.— "Ъ") мы получили 50 лет стабильности»,— сказал господин Бессент на конференции Semafor World Economy.

Господин Бессент добавил, что Федеральная резервная система должна занять выжидательную позицию, прежде чем принимать решение об изменении ключевой ставки в условиях военного конфликта. Министр отметил, что экономика США еще может вырасти более чем на 4% в этом году, как он и прогнозировал в феврале. Однако он признал: чтобы выйти на эти показатели, «придется кое-что наверстывать».

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт утверждал, что Штаты в этом году ожидают роста экономики на 4-5%. Он обещал, что открытие Ормузского пролива вернет экономику в норму.