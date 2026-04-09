Белый дом пообещал возвращение экономики в норму с открытием Ормузского пролива

Суда начали постепенно преодолевать Ормузский пролив, сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт в интервью Fox Bussiness. По его словам, открытый пролив поможет быстро вернуть экономическую ситуацию в норму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shady Alassar / Anadolu / Getty Images Фото: Shady Alassar / Anadolu / Getty Images

Господин Хассет также сообщил, что ситуация с дефицитом нефти в США гораздо менее напряженная, и в целом Штаты ожидают в этом году рост экономики на 4-5%. В странах Азии, по его словам, обстановка из-за закрытия пролива сложилась гораздо хуже. Там «по-настоящему страдают» из-за нехватки энергоресурсов, уверил он.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, во время которого стороны должны достичь итогового мирного соглашения. На следующий день по Ормузскому проливу прошло первое после объявленного перемирия судно. ТАСС со ссылкой на иранский источник сообщал, что по соглашению о прекращении огня с США Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.