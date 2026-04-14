Вэнс: ход переговоров США и Ирана зависит от статуса Ормузского пролива

Если Иран не откроет Ормузский пролив, это кардинально изменит ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он добавил, что перспективы нового раунда переговоров зависят от иранской стороны.

«Мы еще не увидели полного открытия, поэтому ожидаем, что иранцы продолжат двигаться к открытию Ормузского пролива, а если этого не произойдет, это в корне изменит характер наших переговоров с ними»,— сказал Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Как добавил вице-президент, США настаивают на том, чтобы из Ирана были вывезены все запасы обогащенного урана. «И мы хотели бы получить их в свое распоряжение, чтобы они находились под контролем Соединенных Штатов»,— указал он.

11 апреля США и Иран провели переговоры при посредничестве Пакистана. Стороны не смогли достичь соглашения. При этом, по словам президента США Дональда Трампа, иранская сторона «очень сильно хочет заключить сделку». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи говорил, что переговоры позволили продвинуться по некоторым вопросам, но не привели к соглашению из-за «завышенных требований» Вашингтона.

