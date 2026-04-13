Аракчи раскритиковал изменчивую позицию США на переговорах с Ираном

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США в Исламабаде позволили продвинуться по некоторым вопросам, однако договоренности не достигнуты из-за «завышенных требований» Вашингтона и их постоянных изменений. Об этом он сообщил в разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.

«Несмотря на прогресс, достигнутый по многим вопросам в ходе переговоров, США помешали достижению соглашения своими завышенными требованиями и постоянными изменениями в запросах»,— цитирует господина Аракчи Telegram-канал иранского МИД.

По словам Аббаса Аракчи, Тегеран действовал добросовестно, несмотря на отсутствие доверия к американской стороне. Господин Барро выразил надежду на продолжение диалога и достижение договоренностей о бессрочном перемирии.

Переговоры прошли 11 апреля в Исламабаде. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сторонам не удалось согласовать позиции по ядерной программе Ирана и вопросам судоходства в Ормузском проливе, при этом представители Тегерана, по его словам, проявили готовность к дальнейшим контактам.