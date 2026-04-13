Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии «Правда» Зоран Стеванович, заявил, что его партия намерена организовать референдум по вопросу о выходе страны из НАТО. Также она будет добиваться выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.

«Мы считаем, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику. Что мы должны сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение»,— заявил господин Стеванович Радио и телевидению Словении (RTV).

Референдум о выходе из Евросоюза не встретит поддержки у граждан страны, поскольку «мы получаем от Евросоюза гораздо больше выгоды, чем наоборот», считает господин Стеванович. «Нужно вернуть Любляне статус главного центра принятия решений относительно Словении, им не должен быть Брюссель»,— добавил он.

Партия «Правда» получила пять мандатов в парламенте Словении, набрав по итогам недавних парламентских выборов 5,5% голосов. Депутаты Национального собрания Словении избрали господина Стевановича спикером палаты 10 апреля. В интервью RTV он уверил, что у него нет никаких пророссийских взглядов, «только прословенские», при этом он добавил, что в ближайшее время намерен посетить Москву, чтобы строить мосты между Западом и Востоком.