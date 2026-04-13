Трамп заявил о рекордном судоходстве в Ормузском проливе

За вчерашний день через Ормузский пролив прошли 34 судна, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, это стало самым высоким числом судов, прошедших через пролив с начала конфликта против Ирана.

«Интерфакс» со ссылкой на открытые данные сообщает, что с воскресенья через Ормузский пролив прошли всего шесть судов. Еще четыре пересекают его в настоящее время.

Ормузский пролив был заблокирован Ираном в начале военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке. После провала переговоров Тегерана и Вашингтона Центральное командование США сегодня само ввело блокаду в проливе. Она распространяется на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них, заявляли в Пентагоне. Трамп предупредил, что иранские военные суда, которые приблизятся к заблокированным портам, будут «немедленно уничтожены». Нейтральный транзит через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно не ограничивается.