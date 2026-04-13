Как и зачем США будут блокировать Ормузский пролив. Главное
С вечера 13 апреля США начнут блокировать Ормузский пролив, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Как эта инициатива будет реализована и какие могут быть последствия — в материале «Ъ».
- США пообещали ввести блокаду иранских портов с 17:00 мск 13 апреля. Согласно официальному уведомлению Центрального командования США, блокада распространяется на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. Американское патрулирование будет проходить в водах Оманского залива. Нейтральный транзит через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно не ограничивается. Гуманитарные грузы (продовольствие, медикаменты) допускаются, но подлежат досмотру.
- Блокада США — ответ на провал переговоров и попытка лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились безрезультатно. Тегеран отказался выполнить ключевые требования Вашингтона, включая свободный проход через пролив, демонтаж ядерных объектов и прекращение финансирования прокси-групп («Хезболла» и других). В ответ США решили перекрыть иранский нефтяной экспорт, который составляет около 1,8–1,9 млн баррелей в день. Как пишет Reuters, это прямой аналог венесуэльской модели: морское эмбарго с последующим захватом судов.
- Фактически Ормузский пролив почти не работает — блокада лишь закрепляет существующее положение и сокращает оставшийся мизерный трафик. До операции США и Израиля против Ирана (началась 28 февраля) через пролив проходило в среднем 138 судов в день. Изначально пролив перекрыл Иран (ответ на атаку США и Израиля) — за две недели перемирия через пролив прошли 19 судов. Эксперты отмечают, что блокада США затронет всего несколько судов, которые еще пытаются пройти. При этом 187 наливных танкеров со 172 млн баррелей нефти остаются заблокированными внутри Персидского залива — их раньше не выпускал Иран, теперь не выпустят и США.
- Заявление Центрального военного командования США вызвало рост мировых цен на нефть. Изначально о грядущей блокировке заявил президент США Дональд Трамп, и цена американской нефти выросла на 8% (до $104,24 за баррель), а Brent — на 7% (до $102,29). До военной операции нефть стоила около $70, а в ходе конфликта доходила до $119. Аналитики предупреждают, что изъятие с рынка иранской нефти усугубит дефицит, а возможные ответные удары Ирана по нефтяным объектам соседних стран могут поднять цены еще выше.
- Корпус стражей исламской революции Ирана в ответ заявил, что приближение военных кораблей США будет сочтено нарушением двухнедельного перемирия, и пообещал решительные действия. Отставной адмирал Гэри Рафхед предупредил, что Иран может атаковать суда в заливе или инфраструктуру стран Персидского залива, где размещены силы США.
- Юридическая легитимность блокады вызывает сомнения. Три американских юриста заявили «Би-би-си», что блокада как военная операция может противоречить международному морскому праву. Один из них задался вопросом, не нарушает ли блокада действующее соглашение о прекращении огня. Официально военные США называют это «операцией воюющей стороны» по недопущению судов в порты противника.
- Многие аналитики не видят логики в том, как блокада заставит Иран открыть пролив. Сенатор Марк Уорнер заявил: «Я не понимаю, как блокирование пролива подтолкнет иранцев к его открытию». Другие эксперты указывают, что Иран уже фактически блокировал сам себя и сознательно идет на экономические потери, чтобы задушить мировую экономику. Кроме того, у Ирана есть наземные пути снабжения через 15 соседних стран, включая Россию, Турцию и Пакистан.
- Блокада создает сложные операционные дилеммы — как быть с судами союзников США и Китая? Если французский, саудовский или китайский танкер заплатил Ирану за проход, должна ли США его перехватывать? Конфискация судна союзника или Китая чревата серьезным дипломатическим кризисом. Эксперты отмечают, что в Венесуэле такой проблемы не было, а в случае с Ираном ответы на эти вопросы отсутствуют.
- Великобритания и другие союзники США дистанцируются от прямой военной роли в блокаде. «Би-би-си» сообщает, что Британия не будет участвовать в блокаде, хотя Дональд Трамп утверждал обратное. Официально британские власти заявили, что поддерживают свободу судоходства и выступает против любого «толлинга» в проливе, а также подтвердили, что работают с Францией над созданием широкой коалиции для защиты навигации. Напрямую вводить блокаду и перехватывать суда Британия не намерена.
- Основные потери от блокады понесут азиатские импортеры — Китай и Индия, которые были главными покупателями иранской нефти. До военной операции США и Израиля 20% мирового экспорта нефти и газа шло через Ормузский пролив, преимущественно в Азию. Китай был крупнейшим покупателем иранской нефти, а Индия как раз ожидала первую за семь лет поставку. Теперь этим странам придется искать альтернативных поставщиков, что дополнительно разогреет цены. При этом США ранее специально сняли санкции с иранского морского экспорта, чтобы сдерживать цены — теперь этот механизм отменен.