Мадьяр заявил о желании пересмотреть контракты по АЭС «Пакш-2»

Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным улучшение условий соглашений по энергетике. По его словам, стоимость строительства новых блоков АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома сильно завышена.

Петер Мадьяр

Фото: Marton Monus / Reuters Петер Мадьяр

«Могу сказать вам, что мы рассмотрим каждый контракт, при необходимости пересмотрим его, а при необходимости и расторгнем»,— заявил господин Мадьяр в ходе пресс-конференции по итогам выборов (цитата по ТАСС).

Политик отметил, что Венгрия находится в уязвимом положении из-за зависимости от поставок энергоносителей из России. Он добавил, что мог бы попросить Владимира Путина улучшить финансовые условия действующих контрактов.

Вчера в Венгрии прошли выборы в парламент. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,93% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набрала 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте. Петер Мадьяр выразил готовность к прагматичному сотрудничеству с Россией и заявил, что страна продолжит покупать у нее нефть. При этом политик говорил, что не будет звонить первым ни президенту России, ни президенту США.