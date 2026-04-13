Мадьяр отказался первым звонить Путину и Трампу

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что примет звонок от президента России Владимира Путина, если он поступит, однако сам инициировать контакт не намерен.

«Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду»,— сообщил господин Мадьяр на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Петер Мадьяр также указал, что не планирует связываться с президентом США Дональдом Трампом, при этом его команда готова к диалогу в случае инициативы со стороны Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет поздравлять господина Мадьяра с результатом выборов, поскольку Венгрия отнесена к недружественным странам. По словам господина Пескова, Москва готова выстраивать отношения с новым руководством страны, но сперва оценит ее политический курс.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Партия «Тиса» получила 53,07% голосов и 138 из 199 мандатов, тогда как «Фидес» под руководством нынешнего премьер-министра Виктора Орбана набрала 38,43% и получила 55 мест.

