Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем. Об этом новый премьер-министр заявил на пресс-конференции по итогам выборов.

Господин Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за «согласие уважать выбор венгерских избирателей» и открытость к прагматичному сотрудничеству. «География есть география», — подчеркнул политик (цитата по ТАСС).

Сегодня правительство Китая поздравило венгерскую партию «Тиса» с победой и выразило готовность расширять сотрудничество и укреплять обмены на высоком уровне, сообщает China Daily.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции с победой, поскольку Венгрия — недружественная страна. По его словам, Россия готова выстраивать отношения с новыми венгерскими властями, но оценит сперва их «генеральную линию».

Вчера в Венгрии прошли выборы в парламент. По данным Национального избирательного бюро (NVI), после обработки 98,93% протоколов оппозиционная партия «Тиса» набрала 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте.