ФСБ предложила расширить зону пограничного контроля у портов Ленобласти

ФСБ предложила расширить зону пограничного контроля на подходах к портам Ленинградской области. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Изменения затронут акватории Балтийского и Берингова морей.

Согласно проекту приказа, новую условную линию для Балтийского моря будут проводить от мыса Бычья Голова, через мыс Вертепский, восточную оконечность островов Северный Березовый и Большой Березовый до мыса Шепелевский.

В Беринговом море предлагается установить контроль по трем направлениям: северо-западнее условной линии мыс Дионисия — мыс Заселения, в заливе Корфа, а также в гавани Скрытой — она ограничена условной линией от северной оконечности косы Корф до западной оконечности косы Конохвал.

ФСБ подчеркивает, что предложенные изменения позволят контролировать маломерные суда вблизи портовой инфраструктуры на подходах к портам Ленинградской области и обеспечить движение транспортных средств в зимне-весенний период по ежегодно оборудуемым в Анадырском лимане и заливе Корфа Берингова моря ледовым переправам.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил о возможной причастности стран Балтии и Финляндии к атакам БПЛА на порты в Усть-Луге и Приморске. Власти Эстонии, Латвии и Литвы при этом утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России при помощи БПЛА.

