Липецкий боец СВО вернулся из украинского плена

Участник спецоперации из Липецкой области вернулся из украинского плена в ходе обмена между российскими войсками и ВСУ накануне Пасхи. Об этом сообщили в облправительстве.

Обмен состоялся по формуле «175 на 175». Российских военных сначала перевезли в Белоруссию, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. Посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что, если обмен состоится, то липчанин станет седьмым освобожденным бойцом СВО с начала 2026 года. За 2025 год в регион вернулись 25 жителей. Всего с начала боевых действий были освобождены 52 липчанина.

Также в результате пасхального обмена на территорию РФ вернулись двое жителей Воронежской области — бойцы из Россоши и областного центра. Один из них длительное время числился пропавшим без вести.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ходе обмена с Украины также были возвращены семь жителей Суджанского района Курской области, которых во время боев в регионе вывезли в Сумскую область Украины.

Егор Якимов