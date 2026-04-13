Все насильно вывезенные на Украину куряне вернулись домой

На прошедших выходных в Курскую область вернулись семь жителей Суджанского района, которых во время боев в регионе вывезли в Сумскую область Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Речь идет о пяти женщинах и двоих мужчинах, самому старшему из них 91 год. В Белоруссии их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Регион направил за курянами транспорт и медиков для оказания помощи. Вечером 11 апреля они прибыли в Курск, их поселили в пунктах временного размещения.

«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остается 381 человек»,— добавил Александр Хинштейн.

11 апреля Россия и Украина также провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175». Курский уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов не уточнил, были ли среди них бойцы из региона.

Алина Морозова