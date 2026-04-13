Украинским ватерполистам присудили поражение за неявку на матч с россиянами

Игроки и тренерский штаб сборной Украины по водному поло бойкотировали матч за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) присудила украинцам техническое поражение со счетом 0:5.

Игра должна была состояться 13 апреля, начало матча было запланировано на 16:00 мск. В полуфинале турнира за 5-8-е места украинская команда проиграла сборной Австралии со счетом 15:21. Россияне на той же стадии уступили румынским ватерполистам — 12:16.

«Это дело украинской стороны, но мы были готовы, меня удивило их решение, ведь это же спорт»,— приводит ТАСС слова председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина. Также он «не верит, что другие федерации будут бойкотировать матчи с нами».

Кубок мира по водному поло среди команд второго дивизиона проходит в мальтийской Гзире. Сборная России проводит свой первый с 2022 года турнир под эгидой World Aquatics. В ноябре 2025 года World Aquatics стала первой организацией, допустившей россиян к участию в соревнованиях в командном виде спорта. 13 апреля 2026 года организация сняла санкции с российских и белорусских спортсменов, разрешим им выступать с флагом и гимном.

Таисия Орлова