World Aquatics допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, то есть с соответствующей униформой, флагами и гимнами»,— говорится в заявлении федерации.

Отмечается, что россияне и белорусы смогут выступить на турнирах после «успешного прохождения как минимум четырех последовательных антидопинговых проверок», которые World Aquatics проведет совместно с Международным агентством по допинг-тестированию (ITA). Также Россия и Белоруссия восстановили полноправное членство в World Aquatics.

В 2022 году World Aquatics отстранила россиян и белорусов из-за начала спецоперации на Украине. Через год атлеты были допущены к турнирам в нейтральном статусе. В 2025 году World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов в нейтральном статусе в командном виде спорта — водном поло.

Таисия Орлова