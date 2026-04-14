Вклад на квартиру

Значительное снижение доходности вкладов привело к тому, что интерес населения к сбережениям стал падать. На этом фоне часть клиентов стали направлять средства с вкладов на ипотеку и инструменты фондового рынка. В ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ этот тренд будет усиливаться.

О том, что рост депозитов существенно замедлился, сообщил Банк России в своем «Обзоре рисков финансовых рынков». По данным ЦБ, вложения населения в депозиты в марте составили всего 211 млрд руб., а за квартал — 532 млрд руб.

Доходность рублевых вкладов падает стремительно: максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков к концу марта опустилась до 13,55% годовых. В начале года этот показатель составлял 14,88% годовых, а всего полгода назад — 17,9% годовых. На рынке еще можно найти предложения с доходностью 17–18% годовых, но их немного, а срок размещения на наиболее выгодных условиях, как правило, ограничен тремя-шестью месяцами. Как отметили в банке «Санкт-Петербург», «сейчас идет виток принятия клиентами более скромных предложений по вкладам со стороны банков».

Второй месяц подряд наблюдался отток из валютных депозитов, в феврале объем таких вкладов сократился на 165 млрд руб., в марте — на 157 млрд руб., следует из обзора ЦБ. Как уточнили в Банке России на запрос «Ъ-Review», это именно отток, а не переоценка. «Валютные вклады остаются одним из менее привлекательных инструментов сбережения граждан в условиях стабильно крепкого рубля и высоких рублевых процентных ставок. Ставки по валютным вкладам значительно меньше»,— отметили в ЦБ. В целом за месяц рубль ослаб до 81,30 руб. за доллар США (–5,2%) и до 11,74 руб. за юань (–4,5%). Доллар США остался ниже среднего уровня 2025 года (83,17 руб.), юань — немного выше среднего значения (11,53 руб.).

На фоне все еще высоких ставок по сберегательным продуктам в национальной валюте клиенты стремятся зафиксировать ставки именно по рублевым вкладам и накопительным счетам, отметили в пресс-службе ВТБ. Как уточнили в ПСБ, сейчас наибольшей популярностью пользуются вклады на три-шесть месяцев (именно по ним можно получить максимальную доходность). «При дальнейшем снижении ключевой ставки на банковском рынке будет прослеживаться тенденция к распределению большей части средств вкладчиков на длинных рублевых депозитах. Это характерно для периодов, когда при отсутствии видимых факторов, способствующих дальнейшему росту ставок, доходность депозитов растет пропорционально увеличению срока вклада»,— говорит заместитель начальника управления сберегательных и трансакционных продуктов ПСБ Лидия Егорова.

А вот популярность вкладов в долларах и евро давно в прошлом. «Валютные сбережения составляют около 5% в структуре сбережений. Введенные в 2022 году ограничения снова продлены, что, как и высокая волатильность курса валюты, не способствует росту валютных вкладов среди массовых вкладчиков»,— сообщили в банке «Санкт-Петербург».

На валютном рынке прочно закрепился тренд на дедолларизацию и деевроизацию.

«Доля недружественных валют в сберегательном портфеле банка постоянно снижается, ожидаем продолжения такой динамики»,— отметили в ВТБ. Даже юаневые вклады, наиболее популярные среди валютных вкладов (по данным banki.ru, ставки по ним сегодня составляют 5–7% годовых), вряд ли покажут рост до конца года, считают участники рынка. «До конца года мы не ожидаем существенного увеличения спроса среди вкладчиков на срочные вклады в юанях»,— сообщили в ПСБ, уточнив, что спрос на валютные вклады будет прослеживаться в основном среди клиентов, которые в условиях волатильности валютного рынка предпочитают диверсифицировать свои сбережения, частично размещая их в валюту.

Охотники за ставками

Ставки по накопительным счетам снижаются еще быстрее, чем ставки по депозитам. И этому есть объяснение. «Банки заинтересованы в привлечении более длинных ресурсов,— отмечает заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов.— По накопительным счетам значимая доля клиентов — это охотники за высокими ставками, которые переходят из банка в банк за повышенной ставкой. Это удорожает стоимость ресурсов, привлеченных на накопительные счета». В этой ситуации, уточняет он, банки снижают ставки по накопительным счетам, смещая акцент на вклады. «Основное влияние накладывает специфика самого продукта — возможность для банков в одностороннем порядке снижать процентные ставки по накопительным счетам, что дает возможность максимально быстро переоценивать портфель накопительных счетов и снижать процентные расходы»,— объясняет начальник управления депозитных продуктов Ренессанс-банка Ашот Симонян.

Снижение доходности вкладов приводит к смещению интереса населения к более сложным финансовым продуктам.

«Мы отмечаем рост интереса к другим сберегательным инструментам, которые становятся более выгодными на фоне общего снижения доходности вкладов на рынке. Это накопительное страхование жизни, программа долгосрочных сбережений и инвестиции в облигации»,— говорит старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Минус льготы

О возобновлении интереса граждан к ипотеке говорит динамика средств на счетах эскроу в марте — 940 млрд руб. за месяц. По данным ЦБ, в марте 2026 года темпы роста значительно опережали показатели за аналогичный период 2024 и 2025 годов (411 млрд и 486 млрд руб. соответственно).

Драйвером роста в марте были именно рыночные, а не льготные программы (самая популярная из которых — «Семейная ипотека»). По данным агентства «Дом.РФ», в марте выдачи по рыночным ипотечным программам выросли в 2,7 раза год к году по количеству (43 тыс. кредитов) и в 4 раза по сумме (138 млрд руб.), а вот темпы роста госпрограмм, наоборот, снизились. За месяц банки выдали 32 тыс. кредитов на сумму 188 млрд руб., что на 15% меньше по количеству, чем за аналогичный период прошлого года. «В результате доля рыночной ипотеки в общей выдаче выросла до 58% (+19 п. п. к марту 2025 года), а доля льготных программ снизилась до 42% (–19 п. п.)»,— уточняется в материалах «Дом.РФ».

По льготным программам рынок сейчас проходит стадию адаптации к недавним изменениям правил выдачи «Семейной ипотеки». С 1 февраля действует ограничение — одна ипотека на одну семью, тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. Также под запрет попала так называемая донорская ипотека — теперь у заемщика нет возможности включить в кредитный договор третьих лиц. Об этом ужесточении было объявлено в октябре прошлого года, и потому ажиотаж вокруг льготных кредитов банки наблюдали в декабре и январе. По оценкам экспертов, введенные ограничения могут снизить спрос на программу примерно на 15–20% в течение года.

Недешевая «вторичка»

Рост спроса на рыночную ипотеку при текущих ставках кажется парадоксальным, ведь это напрямую влияет на размер ежемесячного платежа. А ставки по рыночным ипотечным программам у крупнейших игроков рынка по-прежнему очень высоки. Базовая ставка по ипотеке на готовое жилье в Сбербанке составляет 16% годовых, в ВТБ — от 18,3%, в Газпромбанке — от 19,9%, в Альфа-банке — от 18,99%.

Тем не менее, объясняет Антон Павлов из Абсолют-банка, психология покупателя за продолжительный период действия высоких ставок изменилась.

«Теперь ставка ниже 20% годовых не воспринимается клиентами как заградительная,— говорит господин Павлов.— Кроме того, есть ожидание, что ставки будут снижаться, а значит, будет возможность перекредитоваться на новых условиях». Еще один важный фактор роста спроса — ожидание дальнейшего роста цен на вторичную недвижимость. «А значит, доступность жилья будет снижаться»,— резюмирует он.

Именно поэтому в марте был зафиксирован существенный рост спроса. «Доля заявок на рыночную ипотеку с начала года увеличилась более чем в два раза,— говорит Антон Павлов.— В основном по рыночной ипотеке приобретается жилье в сегменте вторичной недвижимости, а также апартаменты, так как разница в цене за квадратный метр в новостройке и вторичном жилье остается существенной — от 10% до 30% и даже более. Аналогичная ситуация на рынке апартаментов. Таким образом, заемщик, оформивший кредит по высокой ставке, может сэкономить на стоимости объекта». В ВТБ отметили рост объема ипотечных кредитов на 20% относительно февраля, а в сравнении с мартом прошлого года — на 40%. «Ключевой драйвер роста — рыночные программы»,— подчеркнули в ВТБ. В банке «Санкт-Петербург» сообщили, что по сравнению с февралем в марте количество ипотечных заявок выросло на 7%. «В выдачах преобладает доля базовых (нельготных) программ кредитования, на них приходится более 65%, из которых 70% — это вторичный рынок недвижимости»,— уточнили в банке «Санкт-Петербург».

Пока еще небольшая часть вкладчиков изымает накопления, чтобы взять ипотеку, говорят участники банковского рынка, но этот тренд будет нарастать.

«Мы ожидаем, что в дальнейшем по мере снижения ставок отток средств с депозитов с целью покупки недвижимости будет усиливаться. Это может способствовать замедлению снижения ставок по сберегательным продуктам»,— отмечает Антон Павлов.

Правда, на эту динамику будет влиять важный сдерживающий фактор. С 1 апреля Банк России начал постепенный переход к учету только официально подтвержденных доходов для расчета долговой нагрузки заемщика. «Это может привести к сдерживанию спроса, однако в дальнейшем будет способствовать снижению кредитных рисков и улучшению качества ипотечного портфеля»,— отмечается в обзоре «Дом.РФ». Но даже в таких условиях, по прогнозам сервиса «Домклик» Сбербанка, ежемесячные выдачи рыночной ипотеки должны выйти на уровень 200 млрд руб. в месяц к четвертому кварталу 2026 года.

В поисках доходности

ЦБ отметил в своем обзоре еще один интересный тренд — рост спроса на рублевые корпоративные облигации. В марте розничные инвесторы купили облигации на 134 млрд руб., и это довольно нетипичная ситуация. «Для корпоративных облигаций это значительно больший приток, чем в среднем в предыдущие месяцы,— заметили в Банке России.— Корпоративные облигации становятся более привлекательны, поскольку потенциально могут давать доходность выше, чем депозиты».

В условиях стремительного падения ставок по вкладам интерес к таким инструментам (а также к ОФЗ, в которые в марте розничные инвесторы направили 77,6 млрд руб.) будет расти. Однако в ЦБ не ждут резкого изменения структуры вложений.

«По мере снижения процентных ставок в экономике может происходить некоторый переток в инструменты фондового рынка, однако это происходит постепенно»,— уточнили в Банке России.

В большей степени увеличение доли инструментов фондового рынка будет происходить в портфелях состоятельных клиентов, ожидают участники рынка. «Во втором квартале продолжится снижение ставок — некоторые клиенты, в основном в состоятельном сегменте, рассматривают альтернативные инвестиционные инструменты для приумножения капитала»,— отметили в ВТБ.

И тем не менее депозиты останутся главным инструментом получения предсказуемого дохода с минимальными рисками. «В базовом сценарии мы рассматриваем оживление динамики роста рынка депозитов,— говорит Ашот Симонян.— Во-первых, несмотря на снижение, уровень ставок по депозитам по-прежнему находится на конкурентном уровне. Во-вторых, сезонный фактор — второй квартал традиционно более активен с точки зрения рынка привлечения, чем первый. В-третьих, на фоне снижения уровня ключевой ставки и ставок по кредитованию у банков появится потребность в дополнительной ликвидности».

Михаил Щедрин