Тело пропавшего вологодского журналиста нашли в реке

В реке Вага в Вологодской области нашли тело пропавшего журналиста Владимира Басова. Труп обнаружили в районе деревни Абакумовская. Об этом сообщила газета «Верховажский вестник», где работал погибший.

О пропаже журналиста газета сообщила 8 апреля. По данным издания, в ночь на 6 апреля господин Басов ушел из дома без телефона и перестал выходить на связь. Поисками занимались полицейские и волонтеры.

После проверки записей с камер уличного наблюдения выяснилось, что утром 6 апреля журналист направлялся в сторону школьного стадиона. 12 апреля фактически подтвердилась версия о гибели в реке: на берегу Ваги нашли сапог, принадлежавший Владимиру Басову.

Владимиру Басову было 66 лет. Он начал карьеру журналиста в 1981 году, когда стал корреспондентом местной газеты «Путь к коммунизму». В 2000 году господин Басов перешел в «Верховажский вестник». В газете он освещал темы экономики, ЖКХ и строительства, был автором ежемесячной страницы для мужчин «Субботний привал». В 2015 году журналист стал дипломантом областного конкурса имени В. А. Гиляровского в номинации «Репортаж года».

