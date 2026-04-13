«Росатом» эвакуирует с иранской АЭС «Бушер» последнюю группу сотрудников

Утром 13 апреля Россия начала финальную ротацию персонала на атомной электростанции «Бушер» в Иране. Еще 108 сотрудников покидают станцию, на АЭС останутся только 20 российских специалистов. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Осталось 20 человек: это руководитель филиала нашего, его замы, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники», — сказал господин Лихачев (цитата по «Интерфакс»).

Глава «Росатома» сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено о ротации персонала на АЭС. Он добавил, что «позиция согласована с иранскими партнерами», работа проводится «во взаимодействии с Министерством обороны».

После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля АЭС «Бушер» четыре раза подверглась ударам. «Росатом» эвакуировал персонал в несколько этапов.