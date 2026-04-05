АЭС «Бушер» в зоне риска

АЭС «Бушер» в четвертый раз с начала операции США и Израиля 28 февраля подверглась удару с воздуха. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об этом 4 апреля. «Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий. К сожалению, погиб один из сотрудников отдела физической защиты электростанции»,— говорится в Telegram-канале ОАЭИ. В организации отметили, что снаряд упал рядом с оградой АЭС, не нанес ущерба самому комплексу и не повлиял на его эксплуатацию.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не зафиксировало повышения уровня радиации после удара, а его директор Рафаэль Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности».

В свою очередь, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал журналистам о новой волне эвакуации российского персонала атомной электростанции. «Минут через 20 примерно после этого злосчастного удара автобусы двинулись со стороны станции "Бушер" в сторону ирано-армянской границы. 198 человек, если быть точными, это самая большая эвакуация»,— сказал он. Гендиректор «Росатома» отметил, что россияне вернутся на родину в течение двух-трех дней. По его словам, ситуация вокруг АЭС «Бушер» развивается по самому нежелательному прогнозу. «Вероятность риска нанесения ущерба, возможного инцидента ядерного содержания, к сожалению, только увеличивается день ото дня»,— пояснил он.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране, первый блок которой был введен в эксплуатацию в 2011 году при содействии «Росатома». Вторая очередь строительства, которая предполагала возведение еще двух энергоблоков, приостановлена на фоне военных действий. С конца февраля «Росатом» эвакуировал уже более 400 своих сотрудников, 2 апреля Лихачев объявлял о подготовке финальной стадии эвакуации, в рамках которой Иран должны были покинуть порядка 200 человек.