Bloomberg: богатейшие семьи Азии нарастили состояние на 16%

20 богатейших семей Азии за последние 12 месяцев увеличили совокупное состояние на 16%, до $647 млрд, сообщило Bloomberg. Это самый высокий годовой прирост с 2019 года, когда агентство начало вести такие подсчеты. Доходы выросли, даже несмотря на коррекцию мировых фондовых рынков из-за конфликта между США и Ираном.

Самой богатой семьей Азии в 2026 году Bloomberg признало семью индийского предпринимателя Мукеша Амбани, который основал и контролирует многопрофильный конгломерат Reliance Industries. Размер состояния семьи агентство оценивает в $89,7 млрд. Reliance Industries занимается портовыми перевозками, торговлей нефтью и другими энергоносителями, розничной торговлей, высокими технологиями и финансовыми услугами.

На втором месте — гонконгская семья Квок (состояние $50,2 млрд), контролирующая одного из крупнейших девелоперов Азии — Sun Hung Kai Properties.

На третьем месте — южнокорейская семья Ли ($45,5 млрд), контролирующая компанию Samsung. Эксперты объясняют рост доходов семьи в том числе высоким мировым спросом на чипы для ИИ, что привело к увеличению выручки не только Samsung, но и других компаний, работающих в этом секторе.

