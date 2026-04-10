Квартальная выручка тайваньской TSMC выросла на 35%

Крупнейший в мире производитель чипов, тайваньская компания TSMC, сообщила, что по итогам первого квартала ее общая выручка составила $35,7 млрд. Показатель на 35% больше, чем годом ранее. Полные результаты своей деятельности за первый квартал TSMC представит 16 апреля.

По прогнозам аналитиков LSEG, выручка TSMC по итогам первого квартала могла составить $35,4 млрд. Сама компания ожидала результат в диапазоне $34,6 млрд — $35,8 млрд.

Как отмечают эксперты, TSMC удалось минимизировать негативные последствия от нарушения транспортного сообщения из-за войны в Иране, а также воспользоваться продолжающимся ростом спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и чипы для них.

Евгений Хвостик