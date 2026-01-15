Для ТБО не могут определить статус

Суд приостановил исполнение решения о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области. Министерство энергетики и ЖКХ региона подало кассацию о пересмотре решения.

18 декабря 17 апелляционный арбитражный суд признал незаконным решение о лишении ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора по вывозу мусора в Западной зоне. Это произошло после мусорного коллапса, возникшего летом 2024 года, сейчас действующим региональным оператором является компания «ЭкоПарк». Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязали «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов» компаний.

В конце декабря к ТБО «Экосервис» подали два иска о банкротстве на общую сумму более 178 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявления были возвращены подавшим их компаниям, поскольку одновременно уже рассматривается одно дело о банкротстве организации. Ранее арбитражный суд признал незаконным решение комиссии свердловского минЖКХ о лишении «Экосервиса» статуса регионального оператора.

Заявления о банкротстве подали компании «Орион» (80,6 млн руб.) и «Вывоз отходов» (98,2 млн руб.) еще 26 декабря 2025 года. «Орион» ранее был одним из претендентов на статус регионального оператора в Западной зоне Свердловской области после решения о расторжении соглашения с «Экосервисом».

В октябре 2025 года заявление о банкротстве ТБО «Экосервис» подала компания «Экотехпром», требования по иску составляли 154,7 млн руб. Дело рассматривается судом, следующее заседание назначено на 12 февраля.

Компания «Экосервис» в свою очередь в конце декабря и начале января направила в арбитражный суд 19 заявлений в отношении различных компаний и физических лиц. Суммы требований по ним не превышают 40 тыс. руб. общая сумма требований составляет около 470 тыс. руб.

«Ъ-Урал» обратился за комментарием к руководству компании.

Анна Капустина