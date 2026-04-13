Число заразившихся кишечной инфекцией в Муроме выросло до 677

Общее число пострадавших от вспышки острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области достигло 677 человек. Среди них — 318 детей, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева. По ее словам, число заражений начинает снижаться.

Первые заражения были зафиксированы 7 апреля. Амбулаторную помощь получили 573 человека, в том числе 272 ребенка. По словам госпожи Зиновьевой, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. «В округе Муром ситуация остается стабильной»,— сказала она на заседании правительства региона.

Из общего числа проб норовирус был обнаружен в 36 случаях. В остальных — острая кишечная инфекция, рассказала Нелли Зиновьева. По ее информации, 46 пациентов были выписаны из больниц. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией — взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, а также проверить состояние коммуникаций.

9 апреля региональное управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве сообщали, что в анализах заболевших и в пробах из водопровода по месту их жительства нашли норовирус второго типа. Норовирусная инфекция передается от человека к человеку. Заражение происходит при контакте с больными или носителями инфекции, а также при употреблении зараженной воды и пищи.

