Прокуратура Владимирской области начала проверку после массового отравления жителей Мурома. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили ТАСС в управлении СКР по региону.

Роспотребнадзор начал эпидрасследование в муромском округе. Специалисты ведомства проводят лабораторный анализ качества питьевой воды, исследуют материал от заболевших. За живущими в очагах отравления жителями организовано медицинское наблюдение. В Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать правила гигиены и пить только бутилированную или кипяченую воду.

По данным регионального телеканала «Зебра ТВ», в больницы обратились почти 200 жителей с симптомами кишечной инфекции. У пациентов и в водопроводной воде обнаружили норовирус. Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой выступает одна из крайне заразных разновидностей энтеровирусов.

ТАСС сообщил о более чем 100 пострадавших от острой кишечной инфекции. Собеседник агентства рассказал о более чем 50 госпитализированных, в том числе 30 детях. Тяжелых случаев среди пациентов нет.

