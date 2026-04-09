Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После массового отравления жителей Мурома возбуждено уголовное дело

Прокуратура Владимирской области начала проверку после массового отравления жителей Мурома. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили ТАСС в управлении СКР по региону.

Роспотребнадзор начал эпидрасследование в муромском округе. Специалисты ведомства проводят лабораторный анализ качества питьевой воды, исследуют материал от заболевших. За живущими в очагах отравления жителями организовано медицинское наблюдение. В Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать правила гигиены и пить только бутилированную или кипяченую воду.

По данным регионального телеканала «Зебра ТВ», в больницы обратились почти 200 жителей с симптомами кишечной инфекции. У пациентов и в водопроводной воде обнаружили норовирус. Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой выступает одна из крайне заразных разновидностей энтеровирусов.

ТАСС сообщил о более чем 100 пострадавших от острой кишечной инфекции. Собеседник агентства рассказал о более чем 50 госпитализированных, в том числе 30 детях. Тяжелых случаев среди пациентов нет.

Никита Черненко

Новости компаний Все