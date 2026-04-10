Муром накрыло норовирусом

В Муроме Владимирской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. За сутки число заразившихся выросло с 106 до 385 человек, из которых 188 — дети. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения, следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. На данный момент установлено, что в водопроводной воде был обнаружен норовирус, вызывающий острое инфекционное заболевание. На муромском «Водоканале» проводится внеплановая проверка.

О первых 106 случаях заражения кишечной инфекцией стало известно еще 9 апреля, новые обращения от жителей с симптомами отравления продолжали поступать вечером того же дня и утром в пятницу. По последним данным, число инфицированных возросло до 385 человек, из которых 188 — дети.

Массовое заражение, согласно основной версии, возникло из-за попадания в водопроводную воду норовируса второго типа, сообщили ТАСС в СУ СКР по Владимирской области. Речь идет о РНК-содержащем вирусе, относящемся к семейству Caliciviridae. Он является возбудителем норовирусной инфекции (норовирусного гастроэнтерита) — острого инфекционного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт. Болезнь проявляется через один-два дня после попадания патогена в организм диареей, рвотой, повышенной температурой и, как правило, проходит через три-пять дней.

Причину попадания норовируса в водопровод устанавливают специалисты. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в отношении МУП округа Муром «Водопровод и канализация» проводится внеплановая проверка. «Из-за паводка с грунтовыми водами, естественно, неочищенными, могло что-то попасть в водопровод… трубы не всегда новые»,— сообщили РИА в силовых структурах. Местные жители предполагали, что причиной массового заражения стала авария на коллекторе, из-за чего канализационные стоки попали в водопроводную воду. Глава округа Муром Евгений Рычков заверил, что отравление граждан с этим не связано.

По данным регионального правительства, 32 ребенка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 38 взрослых проходят лечение в Центральной районной больнице. Амбулаторную помощь получают 129 детей и 106 взрослых. В Роспотребнадзоре заявили, что в связи с осложнившейся обстановкой уже начата вакцинация жителей против гепатита А. «Рекомендуется прививаться непосредственно во время осложнения эпидемиологической ситуации, так как инкубационный период вируса гепатита А может доходить до шести-семи недель, а на формирование иммунитета после прививки нужно всего три-четыре недели»,— пояснили в ведомстве.

При этом, согласно данным правительства области, в наличии есть только 195 доз вакцины, но на следующей неделе в регион поставят еще 2 тыс. доз.

Также запланирована покупка 30 литров антибактериальных средств «Интести-Бактериофаг», следует из сообщения пресс-службы кабмина региона. В администрации региона заверили, что «держат ситуацию на контроле». Глава Владимирской области Александр Авдеев уже поручил увеличить поставки бутилированной воды в Муром и соседние территории.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) пообещал направить обращение в Генпрокуратуру. По мнению парламентария, причина произошедшего в том, что коммунальная инфраструктура не модернизируется, а «деградирует на глазах», причем не только в Муроме, но и «во многих других городах и регионах страны». «Эффективные менеджеры-частники будут выжимать из советского наследия ЖКХ все, что можно, грабя граждан растущими тарифами, но не инвестируя в модернизацию сетей. Они будут делать это, пока все окончательно не развалят»,— заявил господин Куринный.

Наталья Костарнова