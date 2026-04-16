Самые экономичные автомобили на российском рынке

Среди автомобилей с классическими ДВС на российском рынке наиболее экономичными остаются компактные модели с малолитражными бензиновыми двигателями, а также дизельные версии, где они доступны. К типичным примерам можно отнести Lada Granta и Lada Vesta с моторами 1,6, которые в реальной эксплуатации показывают расход порядка 6–7 л на 100 км, а на трассе — еще ниже. В том же сегменте традиционно экономичными считаются Kia Rio и Hyundai Solaris, где за счет небольшого веса и простых атмосферных двигателей удается держать умеренный расход.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф

Если говорить о дизельных вариантах, которые встречаются реже, но остаются эталоном экономичности, можно привести пример Citroen C3 Aircross с мотором BlueHDi, способного укладываться примерно в 4–5 л на 100 км. Именно дизельные двигатели традиционно показывают наилучшую топливную эффективность, особенно на трассе. Экономичность таких автомобилей объясняется просто: небольшой объем двигателя, умеренная мощность, сравнительно легкий кузов и оптимально настроенная трансмиссия. Чем меньше масса и ниже сопротивление, тем меньше энергии требуется на движение. У дизелей добавляется более высокий коэффициент полезного действия, благодаря чему расходуется меньше топлива при тех же условиях.

Экономичность современных автомобилей не ограничиваются только «маленькими моторами». Сегодня она достигается за счет комплекса технологий. Широко используются турбонаддув и непосредственный впрыск топлива, которые позволяют уменьшать объем двигателя без потери мощности. Активно применяются системы изменения фаз газораспределения, снижения трения внутри двигателя и интеллектуального управления его работой. Отдельное направление — трансмиссия: современные коробки передач с большим количеством ступеней позволяют держать двигатель в наиболее экономичном режиме. Также внедряются системы отключения части цилиндров при малой нагрузке и технологии «старт-стоп», которые особенно эффективны в городском цикле. Большое внимание уделяется аэродинамике и снижению массы автомобиля, поскольку сопротивление воздуха и лишний вес напрямую увеличивают расход топлива. Даже небольшие улучшения в этих параметрах дают заметный эффект в реальной эксплуатации.

Что же касается гибридных автомобилей, то сегодня они действительно заметно экономичнее классических машин с ДВС, прежде всего в городском режиме. В среднем экономия топлива составляет около 20–40%, а при спокойной езде и частых остановках может доходить и до 50%, поскольку часть движения происходит на электротяге, а энергия торможения возвращается обратно в систему. В реальной эксплуатации такие модели, как Toyota Prius или Hyundai Ioniq Hybrid, показывают расход порядка 3,5–4,5 л на 100 км, тогда как сопоставимые бензиновые автомобили — около 6–7 л. Экономичность гибридов обеспечивается сочетанием технологий: это и рекуперация энергии, и возможность движения на электротяге на малых скоростях, и интеллектуальное распределение нагрузки между двигателем и электромотором.

Существуют разные схемы гибридов: классические, как у Toyota RAV4 Hybrid, где двигатель и электромотор работают вместе, или последовательные, как у Nissan Note e Power, где колеса фактически вращает электромотор, а бензиновый двигатель выступает генератором. Наибольшую выгоду гибриды дают в городе, при частых разгонах и торможениях, а также при регулярной эксплуатации. Чем выше пробег и чем дороже топливо, тем заметнее экономия. При редких поездках или преимущественно трассовом режиме их преимущество снижается.

Ну и действительно позволяют существенно экономить на топливе электромобили: затраты на электричество обычно в разы ниже расходов на бензин. Однако из-за более высокой стоимости самих автомобилей окупаемость только за счет экономии на топливе остается длительной. В российских условиях она может достигать нескольких сотен тысяч километров пробега, что для большинства владельцев означает годы эксплуатации. Быстрее это происходит при высоком пробеге и дешевой электроэнергии, но в среднем это все же долгосрочная инвестиция. Дизельные же автомобили по-прежнему остаются экономичными, особенно на трассе, где их расход может быть на 20–30% ниже бензиновых аналогов. Однако их выгода сильно зависит от режима эксплуатации: при больших пробегах и междугородних поездках дизель оправдан, а в городе его преимущества снижаются из-за более дорогого обслуживания и меньшей эффективности в коротких поездках.

Лариса Микаллеф, доцент Финансового университета при правительстве РФ