Страховка на злобу дня

Россияне не очень хорошо знают о возможностях страховой защиты своей недвижимости и редко их используют в полной мере, констатируют страховщики. Повышенный спрос возникает в основном в связи с громкими инцидентами, широко освещаемыми в СМИ и обсуждаемыми в соцсетях. Сейчас на повестке — наводнения, атаки БПЛА и схемы отъема жилья у добросовестных приобретателей при покупке квартир на вторичном рынке.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Водный мир

Наводнения, случившиеся на юге России в конце марта — начале апреля и затронувшие в большей степени Дагестан, Чечню и селения Краснодарского края, в очередной раз напомнили россиянам об уязвимости жилья и личного имущества. Только в Дагестане, по данным местных властей, было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и свыше 2,1 тыс. приусадебных участков.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) уже выпустил сообщение об организации оперативных выплат пострадавшим, где, в частности, отметил, что за два года, в период с апреля 2024 года по конец марта 2026-го, российскими страховщиками выплачено более 3,956 млрд руб. по договорам страхования имущества физических лиц в результате наводнений, возникших в 2024 году в Брянской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тюменской областях и Республике Саха. При этом, по данным ВСС, проникновение добровольного страхования жилья в российских регионах составляет не более 10%.

Интерес к страхованию имущества во многом определяется информационным фоном, уверены участники рынка.

«В "Росгосстрахе" замечают: как только в СМИ появляются кадры затопленных территорий, интерес к страхованию недвижимости у собственников жилья резко возрастает»,— рассказала «Деньгам» директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц компании Екатерина Зенченко.

По ее словам, в марте 2024 года во время паводков в северных областях количество поступивших в компанию звонков с вопросами по страхованию недвижимости выросло на 53% по сравнению с мартом 2023-го, а в первые две недели апреля поступило почти столько же звонков, сколько за весь месяц годом ранее. Из наиболее пострадавших тогда от паводка регионов — Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Вологодской областей — количество телефонных звонков увеличилось в четыре раза. «И эта статистика не учитывает прямые обращения жителей регионов к страховым агентам»,— отмечает Екатерина Зенченко.

Покупать какой-то специальный полис для защиты от стихийных бедствий обычно не нужно, поясняют страховщики. «В "РЕСО-Гарантии" в абсолютном большинстве случаев такие события покрываются стандартным полисом страхования жилья»,— рассказывает старший управляющий продуктом департамента розничного страхования компании Павел Зингаревич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Воздушная тревога

Руководитель дирекции андеррайтинга имущества физлиц Страхового дома ВСК Людмила Карпова в качестве специфической тенденции последних лет, связанной с информационным фоном, отмечает спрос на страхование от ущерба, который могут вызвать БПЛА. «В новостях каждый день публикуют информацию об атаках дронов, люди боятся и хотят защитить свое имущество»,— говорит она.

«В текущих условиях мы фиксируем существенное увеличение спроса на страхование рисков, связанных с атаками БПЛА. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в марте 2026 года»,— вторят госпоже Карповой в «Совкомбанк Страхование».

«Этот риск можно добавить в покрытие к остальным рискам по стандартному полису страхования жилья или оформить отдельный полис, который страхует исключительно от дронов»,— рассказывает Людмила Карпова. При этом, по ее словам, дешевле риск БПЛА добавить к стандартному полису, в этом случае тариф увеличится примерно на 20%. «Например, страхование деревянного дома на страховую сумму в 3 млн руб. на год обойдется примерно в 17,5 тыс. руб., а с БПЛА — 21 тыс. руб.»,— поясняет госпожа Карпова.

Подойдет в таком случае и полис со стандартным покрытием и расширением «Военные риски и терроризм», советует Павел Зингаревич. На такое расширение за год спрос вырос на 25%, сейчас с ним оформляется каждый третий полис страхования имущества физических лиц в «РЕСО-Гарантии», рассказывает он.

В одном из сел Ростовской области после падения обломков дрона всего за день было заключено 30 договоров страхования от БПЛА, рассказывает Екатерина Зенченко. Павел Зингаревич, в свою очередь, отмечает резкий рост спроса на страхование жилья в Краснодарском крае после атак БПЛА в конце 2025 года.

Вместе с тем, по наблюдениям Екатерины Зенченко, как только информационная волна спадает, люди снова откладывают вопрос страхования жилья, хотя риски никуда не исчезают. «Судя по нашей статистике, россияне приняли новую реальность, в которой они живут, и риски, с ней связанные,— объясняет такое поведение она.— Если в прошлом году, когда "Росгосстрах" запустил специализированный и доступный по цене продукт для владельцев жилья "Защита от дронов", продажи шли по нарастающей, то сейчас они достаточно стабильны от месяца к месяцу».

«Страховщики в связи с геополитической обстановкой активнее стали предлагать страхование от терроризма и военных рисков»,— делится наблюдениями с «Деньгами» замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Станислав Олейников. Уровень интереса россиян к этим продуктам определяется реальным страхом за сохранность своего жилья, поясняет он. Он, как и его коллеги, подтверждает: спрос возникает только в период серьезных ЧС и на фоне тревожных новостей, в спокойные же времена — практически отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Квартирный вопрос

Еще один продукт, спрос на который страховщики связывают с громкими событиями,— титульное страхование. Речь о страховании права собственности на объекты недвижимости. Такая страховка поможет получить компенсацию, если вы купили квартиру, но спустя время сделка будет признана недействительной.

«Вопрос защиты прав собственности на приобретаемую недвижимость оказался в центре общественного внимания во второй половине прошлого года в связи с громкой историей продажи квартиры певицей Ларисой Долиной»,— констатирует завкафедрой страхования Финансового университета Александр Цыганов. Причем, отмечает он, резонанс вызвал не столько сам конкретный кейс, сколько последующее широкое обсуждение всплывших на поверхность многочисленных случаев отъема квартир у добросовестных приобретателей с использованием механизма, получившего известность как «бабкина схема» (то есть оспаривание сделки на основании того, что продавцы, часто — пожилые пенсионеры, не четко понимали, что делали, и/или пали жертвой обмана).

«Вызванный общественной дискуссией резонанс привел к тому, что в конце 2025 года рынок вторичной недвижимости практически замер»,— вспоминает Александр Цыганов. По его наблюдениям, покупатели массово отказывались от сделок, чтобы избежать подобных рисков. Господин Цыганов рассказал, что проведенный в первом квартале этого года опрос Финуниверситета показал, что более 57% граждан России, планирующих улучшить жилищные условия, страшат претензии со стороны продавца, в том числе судебные, с требованием вернуть квартиру. Примерно столько же опрошенных даже не слышали о возможности застраховаться от подобных рисков. По мнению Александра Цыганова, россияне в целом (не только в части сегмента недвижимости) не очень хорошо знают возможности страховой защиты и даже в случае осознания своего интереса в защите от рисков далеко не всегда прибегают к страхованию.

Так или иначе, страховщики фиксируют значительный рост спроса на титульное страхование

Причем начался он еще до громкого общественного обсуждения прошлогодней истории с квартирой Ларисы Долиной. По словам Екатерины Зенченко, резкий прирост спроса на страхование титула пришелся на 2024 год, тогда количество заявок увеличилось на 80% по сравнению с 2023-м. В прошлом году рост спроса на добровольное страхование титула сохранялся.

«Информационный фон однозначно влияет на уровень интереса к определенным продуктам, но не является единственной причиной»,— считает директор домена «Жилье и имущество» «Ингосстраха» Василий Кургузов. Он отмечает, что в последние два года льготной ипотеки стало меньше (в середине 2024 года была свернута самая массовая льготная ипотечная программа), ставки ипотечного кредитования на новостройки и вторичное жилье практически сравнялись, и граждане стали чаще смотреть в сторону покупки уже готового (вторичного) жилья. А данные сделки, как правило, требуют страхования титула. «Рынок страхования титула, согласно разным источникам, вырос на 4–6% за прошедший год. В то же время количество заявок увеличилось кратно»,— говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Информационный фон, включая аномальные природные явления, атаки БПЛА и утрату прав собственности по аналогии с "кейсом Долиной", хорошо влияет на рост спроса. Работает правило: только реальный страх за сохранность собственности увеличивает спрос на страхование имущества»,— резюмирует Станислав Олейников.

Петр Рушайло