Бывшему замглавы завода «Янтарь» дали четыре года за срыв контракта с Минобороны

Суд признал виновными в мошенничестве бывшего заместителя гендиректора по логистике и материально-техническому обеспечению АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» Павла Носика и его подельника Вячеслава Курмызу. Их приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе военных органов СКР. Также суд удовлетворил иск к осужденным на 14,3 млн руб.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как выяснило следствие, в 2016 году «Янтарь» заключил контракт с Минобороны РФ на поставку металлоизделий, за исполнением договора следил замгендиректора Носик. Однако в 2021 году он и господин Курмыза в документах завысили стоимость продукции. В результате завод не выполнил контракт. Ущерб от действий подсудимых превысил 14 млн руб.

