В Подмосковье задержали 16-летнего подростка по делу о теракте на железной дороге

В Подмосковье 16-летний подросток обвиняется в поджоге 16 объектов на железной дороге. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, подросток действовал по указаниям анонимных кураторов. Сотрудники МВД и транспортной полиции задержали его по месту жительства.

По данным следствия, неизвестные связались с подростком через мессенджер, представились сотрудниками силовых структур и убедили совершить преступления. Кураторы перечислили юноше 10 тыс., чтобы он купил легковоспламеняющуюся жидкость для последующих поджогов. Действовал подросток по вечерам, координаты он получал от кураторов, уточнила госпожа Волк.

По данным СКР, подросток поджигал объекты на перегоне станций Бирюлево — Домодедово Павелецкого направления МЖД, а также на станциях Львовская и Молоди Курского направления. Уголовное дело возбудили по статье о теракте, совершенном несколькими лицами по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК). Подозреваемого отправили под домашний арест. За теракт ему грозит до 20 лет заключения.