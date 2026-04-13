Экс-депутат от «Справедливой России» заявилась на праймериз ЕР в заксобрание

На праймериз «Единой России» в заксобрание Нижегородской области на утро 13 апреля зарегистрированы 58 кандидатов. Об этом сообщается на сайте партийного голосования.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди них — бывший депутат от «Справедливой России», директор частной школы имени Ломоносова Галина Клочкова. Она была депутатом заксобрания пятого и шестого созывов, в 2018 году выдвигалась от «Справедливой России» на выборы губернатора Нижегородской области. После смены руководства НРО партии в связи со смертью лидера реготделения Александра Бочкарева Галина Клочкова в выборах от этой партии больше не участвовала. Сейчас она выдвинулась на праймериз ЕР в территориальной группе №7.

Ранее к партии власти решил примкнуть единственный представитель фракции «Новых людей» в текущем созыве Рустам Досаев.

На текущий момент из действующих депутатов на партийное голосование зарегистрированы 22 человека. Кроме выдвинувшихся ранее это Алексей Антонов (группа №14), Денис Бакиев (группа №25), Максим Ребров (округ №7) и Александр Шаронов (округ №23).

Также среди кандидатов появился третий участник СВО — заместитель коменданта по военно-политической работе в/ч 3274 Дмитрий Бондаренко, он идет по округу №2.

Кроме того, на праймериз зарегистрированы директор ООО «Семенов-инвест» Владимир Москаленко (округ №3), гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Михаил Морозов (округ №5), завотделением «РЖД-Медицина» в Нижнем Новгороде Федор Севрюков (группа №6).

В округе №7 в конкуренты действующему депутату Максиму Реброву выдвинулись руководитель отдела персонала у ИП Мехтиев Галина Софьина и студентка ВГУВТ Мария Кручинина.

Студент НГТУ Илья Кирбенев стал уже шестым кандидатом в округе №10, включая действующего депутата Антона Гребня.

Директор ООО «Волго-Вятская химическая компания» Ринат Реймов зарегистрирован кандидатом по округу №11, директор по маркетингу ООО «Ресурс-Медиа» Александр Кобяков — по группе №15, декан факультета социальных наук ННГУ Роман Голубин — по группе №18, помощник депутата Валерия Антипова Сергей Давыдов — по группе №20.

Менеджер ООО «Термал Мастер Рус» Екатерина Быяковская и начальник отдела допобразования ФОК «Олимпийский» Егор Титов выдвинулись по округу №21, директор ГБУ «Замятинский ДСОД Лесная сказка» Сергей Недров и директор ООО «Техносила» Карлен Карапетян — по группе №21.

Всего заксобрание состоит из 50 депутатов, из них 25 избирается по округам и столько же по спискам.

