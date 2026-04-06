На праймериз ЕР в нижегородский парламент зарегистрировались 12 депутатов

Участниками партийного голосования «Единой России» в заксобрание Нижегородской области, по данным на 6 апреля, зарегистрированы 12 действующих депутатов. Об этом сообщается на сайте праймериз.

Из новых участников-депутатов: Вячеслав Аксиньин (группа №20), Валерий Антипов (округ №20), Александр Барыков (округ №15), Владимир Беспалов (округ №22) и Игорь Рузанкин (округ №21). Ранее выдвинулись еще семь действующих парламентариев, включая руководителя и единственного представителя фракции «Новые люди» Рустама Досаева.

По округу №17 выдвинулся сенатор Дмитрий Краснов, до недавнего времени бывший депутатом заксобрания. При уходе из ЗС НО в Совет федерации он сообщал коллегам, что будет считать себя временно командированным.

По округу №10 выдвинулись секретарь Дворца культуры нефтехимиков Ольга Зеленова и учитель начальных классов Анкудиновской школы Елизавета Караштина. Пока это самый популярный округ, по нему заявились уже пять кандидатов, включая действующего депутата Антона Гребня.

Также выдвинулся второй участник СВО — директор ООО «Торг-сервис» Михаил Костров (округ №21).

По территориальной группе №10 зарегистрирован начальник отдела по работе с Нижегородской областью АНО «Диалог регионы» Алексей Ушаков.

Как писал «Ъ-Приволжье», у округов восьмого созыва нижегородского заксобрания поменяется нумерация.

Галина Шамберина