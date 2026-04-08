На праймериз ЕР в нижегородское заксобрание выдвинулись еще 12 человек

Еще 12 кандидатов выдвинулись на праймериз «Единой России» в заксобрание Нижегородской области восьмого созыва. Среди них шесть действующих депутатов, указано на сайте партийного голосования.

Из действующих парламентариев зарегистрированы на праймериз Игорь Гордеев (группа №23), Вадим Пичугин (округ №2), Алексей Степанов (округ №24), Василий Суханов (округ №4), Александр Тимофеев (группа №22) и Николай Упирвицкий (группа №17). Всего вместе с ними выдвинулись уже 18 депутатов.

Кроме того, на праймериз заявился глава Балахнинского округа Андрей Дранишников (группа №21), два предпринимателя — Шахин Мехтиев (округ №7) и Евгений Минервин (группа №11), директор спортшколы «Региональный центр адаптивных видов спорта» Андрей Куваев (округ №11), исполнительный директор ООО «Птицеводческое предприятие "Выксунское"» Илья Храмов (округ №6) и главврач больницы №3 Нижнего Новгорода Дина Шакурова (группа №8).

Всего на праймериз в заксобрание зарегистрировано 38 кандидатов. Напомним, региональный парламент состоит из 50 человек, половина которых избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

Галина Шамберина