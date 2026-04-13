«Краснодар» остался лидером чемпионата России по футболу. Матч «Зенит» — «Краснодар» в Санкт-Петербурге завершился вничью — 1:1. У южан теперь 53 очка, у петербуржцев — 52. В рамках 24-го тура РПЛ шесть из семи сыгранных встреч закончились с равным счетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Противостояние «Зенита» и «Краснодара» должно было ответить на вопрос «У кого больше шансов стать чемпионом?». Но ответа поклонники футбола не получили. С первых минут преимуществом владели хозяева. С таким желанием звезды самого богатого клуба страны в этом сезоне еще не играли. Казалось, южан просто сметут. В первом тайме «Зенит» забил дважды, но засчитали лишь одно взятие ворот — в одном из эпизодов было зафиксировано положение «вне игры». Однако во втором тайме «Краснодар» пришел в себя, и это принесло свои плоды.

После взятия ворот случился эпизод, который серьезно повлиял на игру. На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве: красную карточку за снос Эдуарда Сперцяна получил вышедший на замену бразильский нападающий Педро. Арбитр встречи Сергей Карасев огласил решение после просмотра VAR под свист трибун, на которых собралось почти 50 тыс. человек.

Это решение далеко не все посчитали правильным, и теперь эпизод будут обсуждать долго — ведь он может стать ключевым в чемпионской гонке. Впрочем, скандальных ошибок в РПЛ последнее время так много, что все к этому привыкли. Еще одно судейское решение, повлиявшее на исход встречи, приняли в матче «ЦСКА» — «Сочи». Здесь Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота армейцев, и красно-синие сенсационно уступили аутсайдеру — 0:1. Легковесные одиннадцатиметровые в чемпионате давно стали одной из многочисленных проблем, тем более что назначать подобные пенальти арбитрам рекомендуют. По этому поводу жестко высказался экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин:

«Это какой-то черт побери в эпоху Милорада Мажича в России. Это не балет, а просто какая-то прихоть. Все же хотелось бы, чтобы на футбольном поле все решалось без пенальти».

Кроме ЦСКА, в 24-м туре очки потеряли все претенденты на бронзу. «Балтика» дома разошлась миром с «Пари НН» — 2:2. «Локомотив» на своем поле не смог одолеть махачкалинское «Динамо», которое под жесткой рукой Вадима Евсеева уходит все дальше от зоны вылета. Похоже, игроки «Локо» слишком активно обсуждали возможный переезд Алексея Батракова в Париж — 20-летним полузащитником интересуется ПСЖ. Но реалии сегодняшнего дня завершились ничьей с Махачкалой — 1:1. Причем главный тренер гостей снова остался недоволен результатом, что неудивительно, ведь его команда вела в счете. После финального свистка Евсеев снова не смог обойтись без ненормативной лексики:

«Мы играем в футбол, и мы хотим играть в атаку. А не как раньше было, когда все играли в оборону. Вот о чем надо говорить-то. Кардинально команда меняется».

«Локомотив», несмотря на ничью, остался на третьем месте. На одно очко от железнодорожников отстает «Балтика», на три — ЦСКА и «Спартак». Красно-белые не смогли одолеть на выезде «Ростов» — их ждала ничья (1:1). 24-й тур, который, несмотря на неожиданные результаты, практически не поменял верхнюю часть таблицы, завершится сегодня матчем «Акрон» — «Динамо».

Владимир Осипов