В Сочи осуждены руководители городской больницы

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшим руководителям городской больницы №5 Геннадию Кормилицыну и Григорию Пискунову, признав их виновными по ряду эпизодов мошенничества и получения взяток. Им инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159 и различными частями ст. 290 УК РФ.

Как установил суд, в 2019 году господин Кормилицын занял должность и. о. главного врача учреждения, а господин Пискунов стал его заместителем. В период с 2020 по 2022 год, по данным следствия, они присваивали премии подчиненных, вводя сотрудников в заблуждение относительно начисления выплат. Общий ущерб составил 408 тыс. руб.

Кроме того, фигуранты, как следует из материалов дела, систематически получали денежные средства от предпринимателей за содействие в заключении договоров на поставку медицинского кислорода, изделий медицинского назначения и криогенного газификатора. Общая сумма полученных взяток составила 2,722 млн руб. За вознаграждение они также гарантировали непринятие мер в случае выявления нарушений условий контрактов.

Суд назначил Геннадию Кормилицыну 12 лет 6 месяцев лишения свободы, Григорию Пискунову — 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Оба также оштрафованы на сумму взяток и лишены права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с организационно-распорядительными функциями, сроком на шесть лет. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных солидарно 2,722 млн руб.

После оглашения приговора фигуранты были взяты под стражу в зале суда. Решение в законную силу не вступило.

Вячеслав Рыжков