Руководство городской больницы в Сочи осудили за коррупционные преступления

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшим руководителям городской больницы №5 Геннадию Кормилицыну и Григорию Пискунову, признав их виновными по ряду эпизодов мошенничества и получения взяток, предусмотренных ч. 3 ст. 159, пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Как установил суд, в 2019 году господин Кормилицын был назначен и. о. главного врача учреждения, а господин Пискунов — его заместителем. В период с 2020 по 2022 год, по версии следствия, они присваивали премии подчиненных, убеждая сотрудников, что выплаты начислены ошибочно. Общий ущерб составил 408 тыс. руб.

Кроме того, фигуранты дела неоднократно получали денежные средства от представителей бизнеса за содействие в заключении контрактов на поставку медицинского кислорода, изделий медназначения и криогенного газификатора. По данным суда, сумма взяток составила 2,722 млн руб. За вознаграждение они также гарантировали невмешательство в случае выявления нарушений условий договоров.

Суд назначил Геннадию Кормилицыну наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы, Григорию Пискунову — 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Оба также оштрафованы на сумму 2,722 млн руб. и лишены права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с организационно-распорядительными функциями, сроком на шесть лет. Кроме того, с осужденных взыскана сумма взяток в солидарном порядке.

После оглашения приговора фигуранты были взяты под стражу в зале суда, решение в законную силу не вступило.

Вячеслав Рыжков