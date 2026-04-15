Отпуск без размаха

Приближаются майские праздники, а вместе с ними — расплата за длинные новогодние каникулы. В этом году в мае россиян ждет всего шесть праздничных дней, между которыми предусмотрена полноценная рабочая неделя. Как это скажется на планах туристов и поедут ли они отдыхать, узнал «Ъ-Review».

Умеренный аппетит

Предстоящие майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Традиционно многие берут отпуск между 1 и 9 мая, чтобы уехать подальше и отдыхать подольше. Однако в этом году ситуация обстоит иначе. «Если в прошлом россияне чаще отправлялись в одно продолжительное путешествие, то в этом сезоне видим запрос на короткие поездки с захватом первых или вторых майских праздников»,— рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Прежде всего это касается самостоятельных путешественников. Внутри страны они предпочитают останавливаться в отелях на две-три ночи, за рубежом — чуть более чем на три дня. Тенденция к коротким путешествиям есть и в сегменте организованного туризма. В пресс-службе «Интуриста» подтвердили, что часть клиентов выбирает направления с более удобной логистикой и минимальным временем в пути. «Особенно это касается коротких поездок — здесь выигрывают страны с прямыми перелетами и без сложных пересадок, а также внутренние направления»,— рассказали в компании.

Однако те, кто все же решил выбрать дальние направления, бронируют отдых продолжительностью от семи до десяти дней, рассказали туроператоры. Длительное проживание позволяет компенсировать долгий перелет. «Некоторые берут отпуск между майскими праздниками и тогда едут в более далекие и длительные путешествия, например на неделю в Юго-Восточную Азию, Китай, на Мальдивы или в Европу. Туристы, которые летят только на три дня, предпочитают направления поближе, без виз и с прямыми рейсами»,— сказали в пресс-службе PAC Group. Таким образом, сокращенная продолжительность праздничных дней не привела к глобальному перелому в поведении туристов, но способствовала укреплению тренда на короткие поездки.

Падение или взлет?

Тем не менее не самая удачная конфигурация майских праздников в текущем году все-таки сказалась на продажах туров на этот период. По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, интерес к бронированию отелей в России и за рубежом на майские в этом году сократился на 50%. В «Интуристе» зафиксировали не такое значительное падение, но все же отметили, что суммарный спрос на поездки по России и за рубеж на праздничные даты ниже примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это снижение во многом связано с календарем: сами праздники получились короче, и у туристов меньше возможностей для полноценного отпуска»,— объяснили в пресс-службе.

Кроме того, существенный вклад в отрицательную динамику спроса принесла ситуация на Ближнем Востоке, отметили в «Русском экспрессе».

И это связано не только с недоступностью ряда популярных направлений у туристов. Из-за изменения логистики подорожали перелеты, а вместе с ними выросла и стоимость тура. В PAC Group сообщили, что ОАЭ, которые до недавних пор входили в топ-10 предпочтительных туристических направлений, в том числе на май, растеряли былую популярность.

В «Интуристе» объяснили, что нередко туристы продолжают ждать более выгодных предложений и принимают решение ближе к датам поездки. При этом постепенно растет доля ранних бронирований среди путешественников, которые хотят зафиксировать стоимость тура. В Fun and Sun сообщили, что средняя глубина бронирования туров выросла на десять дней и составила три месяца. Это связано с тем, что туристы стали более осознанно, стратегически подходить к выбору отдыха на праздники и бронировать заранее.

Поближе к дому

Главным трендом этого сезона на внутреннем туристическом рынке стало возвращение интереса россиян к Анапе. В прошлом году по данному направлению фиксировался серьезный спад турпотока, вызванный закрытием пляжей после крушения танкеров в Керченском проливе. В начале апреля вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что самая живописная часть курорта от Большого Утриша до пляжа «Высокий берег» официально исключена из зоны ЧС.

Такой благоприятный информационный фон привел к росту спроса. По данным «Алеан», он составил 10%. В Fun and Sun добавили, что длительность заездов выросла с двух до четырех дней.

Росту числа бронирований способствовали акции и демократичные цены на отдых в Анапе. Так, стоимость трех ночей на двоих с трехразовым питанием в отеле 3* начинается от 14 тыс. руб. «Все включено» в аналогичной категории проживания обойдется от 21 тыс. руб. Три ночи в пятизвездочном отеле на двоих с завтраками будут стоить от 60 тыс. руб. По словам туроператоров, клиенты предпочитают выбирать объекты, работающие по системе «все включено», и отели с подогреваемыми бассейнами.

В целом Краснодарский край остается лидером среди других южных направлений России.

По данным «Алеан», на него приходится 43% от всего объема бронирований на праздники. Большим спросом пользуются Сочи и Геленджик. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев отметил, что Адлер также показал хороший рост (его доля выросла с 15% до 19% от всех бронирований на праздники).

Средняя стоимость отдыха в Сочи в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием на три ночи на двоих начинается от 17 тыс. руб. Отдых в Геленджике на три ночи на двоих с трехразовым питанием обойдется в среднем в 21 тыс. руб.

Для спа-отдыха туристы выбирают не только южные направления. В Fun and Sun отметили высокий спрос на wellness-отели Подмосковья и Ленинградской области, куда люди едут за сменой обстановки без перелетов и релаксом. Те, кто готов потратить чуть больше времени на оздоровительные процедуры, отправляются на девять-десять дней в Кавказские Минеральные Воды.

В «Алеан» рассказали, что десять дней отдыха на двоих в санатории среднего ценового сегмента в Кавказских Минеральных водах с лечением обойдутся примерно в 120 тыс. руб. Короткий заезд на три ночи с оздоровительными процедурами на двоих будет стоить порядка 29 тыс. руб.

В целом Россия остается в списке приоритетных направлений для коротких поездок на майские праздники. По данным «Островка», на внутрироссийские направления приходится до 75% бронирований, а согласно статистике OneTwoTrip — 64%.

Любители коротких путешествий и экскурсий часто выбирают Москву, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, Псков, Волгоград. Одним из самых популярных городов в этом году стал Санкт-Петербург. Стоимость проживания в небольших гостиницах Северной столицы на двоих на три ночи с завтраками начинается от 14 тыс. руб.

В Москве средняя стоимость отдыха в небольшой гостинице на три ночи с завтраками на двоих стартует от 15 тыс. руб. В Подмосковье примерно за эту цену можно отдохнуть в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием.

Спрос на поездки внутри страны поддерживается и за счет альтернативных форматов размещения.

В «Авито Путешествиях» рассказали, что посуточные квартиры туристы чаще выбирают для экскурсионных поездок, а загородное жилье особенно востребовано среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Дома в основном бронируют в Московской и Ленинградской областях, на Алтае и в Краснодарском крае. Повышенный интерес к загородному жилью в Краснодарском крае обусловлен теплым климатом и близостью моря, а популярность Алтая — запросом на природу и уединенный отдых.

Чаще всего пользователи сервиса бронируют однокомнатные (42%) и двухкомнатные (28%) квартиры. В сегменте загородного жилья лидируют загородные дома (73%) и коттеджи (21%).

В поисках места под солнцем

Что касается зарубежных поездок, то в условиях падения спроса на поездки в ОАЭ резко вырос интерес к турам в Египет. По данным «Интуриста», он составил примерно +132%. В компании отметили, что текущий объем спроса на это направление более чем в два раза превышает прошлогодние показатели по ОАЭ.

Скачок интереса к Египту зафиксировали и в Travelata.ru — с 17% до 22%. «Это довольно логично, ведь наши туристы любят пляжный отдых, а в мае в Египте теплее, чем в Турции, поэтому спрос на Северную Африку постепенно растет»,— говорит Олег Козырев.

Однако пока Египет не смог обогнать неизменного фаворита россиян на майские праздники — Турцию. По словам Олега Козырева, за год ее доля немного снизилась (с 51% до 49%), но пальма первенства все равно остается за этой страной. Популярности Египта и Турции способствует и любовь российских туристов к семейному отдыху на море в формате «все включено».

Помимо классических пляжных туров востребованы комбинированные, которые включают в себя отдых у моря и экскурсии. К таким направлениям относятся Таиланд и Вьетнам, который в этом сезоне смог закрепиться в числе стабильных лидеров. «Усилился тренд на направления с понятной логистикой — прямые рейсы, отсутствие виз или упрощенный въезд играют ключевую роль. В этом контексте растет интерес к странам Юго-Восточной Азии и Китаю»,— сообщили в «Интуристе».

По статистике «Островка», рост числа бронирований поездок в Китай составил 44% год к году.

Это обеспечило стране перемещение в рейтинге популярных направлений с 11-го места на 8-ю строчку.

В «Островке» отметили повышенный интерес и к Италии, которая по-прежнему продолжает выдавать визы россиянам. По данным сервиса, эта страна также вошла в топ популярных направлений и заняла шестую позицию. Спрос на отдых в Италии вырос на 59%.

Традиционно востребованными у россиян остаются и страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Армения и Грузия.

Отдых по средствам

Главный фактор выбора тура сегодня — желание сэкономить. «Стремление оптимизировать расходы стало заметнее. Туристы чаще сравнивают предложения, обращают внимание на акции, а также готовы немного менять даты поездки ради более выгодной цены»,— рассказали в «Интуристе».

Практически во всех опрошенных «Ъ-Review» компаниях зафиксировали снижение среднего чека на отдых. Так, по данным «Русского экспресса», средняя стоимость поездок по России снизилась с 64 тыс. до 47 тыс. руб., а за границу — с 274 тыс. до 246 тыс. руб. Аналогичный тренд подтвердили и в Travelata.ru, отметив, что средний чек поездки по России на майские праздники у них за год снизился с 90 тыс. до 82 тыс. руб., а зарубежной — с 227 тыс. до 212 тыс. руб. При этом статистика компании свидетельствует о том, что удешевление одних направлений происходит на фоне удорожания других. Так, средняя цена отдыха в Египте в этом мае упала с 251 тыс. до 223 тыс. руб., а в Турции — с 207 тыс. до 202 тыс. руб. В то же время средний чек поездки в Таиланд вырос с 219 тыс. до 241 тыс. руб.

В «Интуристе» связали снижение средней стоимости зарубежных направлений с перераспределением спроса в пользу более доступных курортов, прежде всего Египта и Турции, а также с активной конкуренцией между отелями и туроператорами.

При этом средняя стоимость поездок внутри страны растет. По данным «Островка», средняя стоимость ночи в отеле в России на майские праздники выросла на 5% и составляет 6,5 тыс. руб. Средняя стоимость ночи за рубежом снизилась на 3% и составила 9,8 тыс. руб. В Fun and Sun сообщили, что поездка с перелетом по России на шесть дней на одного человека обойдется в 56 тыс. руб.

Таким образом, сокращенные майские праздники не стали для россиян поводом отказаться от традиционных путешествий, однако побудили их обратить внимание на краткосрочные поездки и более дешевые направления.

Ксения Черняева