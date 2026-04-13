ФНС потребовала банкротства курского «Доброго дома»

В Арбитражный суд Курской области поступило заявление регионального управления Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) местного ООО ИСК «Добрый дом». По данным картотеки, сумма требований к фирме составляет 41,1 млн руб., суть не раскрывается. Иск принят к производству, заседание по делу назначено на 5 мая.

В качестве иных лиц к делу привлечены Ленинский районный суд Курска, отдел судебных приставов по Центральному округу областного центра, а также региональное управление Росреестра.

По данным Rusprofile, ООО инвестиционно-строительная компания «Добрый дом» зарегистрировали в Курске в марте 2015 года. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственником 50% и директором компании является Михаил Выскрибенцев, остальные владельцы не раскрываются. До конца 2024 года вторым учредителем выступал Александр Артемов. «Добрый дом» завершил 2025 год с выручкой 22,2 млн руб. и убытком 2,7 млн руб. Годом раньше компания выручила 300,2 млн руб. и получила чистую прибыль 2,2 млн. В апреле 2025-го решением ФАС организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в феврале этого года «Добрый дом» увернулся от банкротства по иску ООО «Сириус К». Сумма требований к должнику составляла 4,4 млн руб. «Добрый дом» перечислил истцу двумя платежами 2,4 млн руб. и 158 тыс. руб., после чего попросил суд прекратить производство. Арбитраж поддержал обращение фирмы.

Летом 2025-го губернатор Александр Хинштейн дал поручение главам курских муниципалитетов проверить все контракты на строительство домов, заключенные с «Добрым домом». Глава региона рассказал, что с 2022-го подрядчик получил 38 контрактов, но только по двум у заказчиков не было претензий. Господин Хинштейн также поручил чиновникам обратиться в прокуратуру и СКР, чтобы возобновить расследование уголовного дела о некачественной реконструкции парка «Патриот» в Курске, которой также занимался «Добрый дом».

Денис Данилов