Курская фирма снова хочет обанкротить раскритикованного губернатором подрядчика

В Арбитражный суд Курской области поступило еще одно заявление местного ООО «Сириус к» Юлии Бобровой о признании банкротом местного же ООО ИСК «Добрый дом» (владелец — Михаил Выскрибенцев), подвергшегося критике губернатора Александра Хинштейна этим летом. Сумма требований, как и ранее, составляет 4,4 млн руб. Причины ее появления не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне поступления нового заявления курский арбитраж вернул «Сириус к» предыдущий банкротный иск к «Доброму дому». Суд указал, что не может принять его к производству, поскольку заявитель нарушил сроки подачи заявления о признании должника банкротом. Компания уведомила суд о намерении обанкротить «Добрый дом» в конце сентября, однако иск был подан только в середине ноября, в то время как по закону должно было пройти не больше месяца.

Стороны ранее встречались в суде один раз. В июле курский арбитраж удовлетворил иск «Сириус к» о взыскании с «Доброго дома» 4,4 млн руб. задолженности за поставленный товар. Апелляционных жалоб не поступало.

По данным Rusprofile, ООО «Сириус к» было зарегистрировано в Курске в декабре 2017 года для перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Юлия Боброва. 2024 год компания закончила с выручкой 1 млн руб. и чистой прибылью 22 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 3 млн и 6 тыс. руб. ООО инвестиционно-строительная компания «Добрый дом» было зарегистрировано в Курске в марте 2015 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственник 50% компании и ее директор — Михаил Выскрибенцев. Остальные владельцы не раскрываются. До конца прошлого года вторым учредителем выступал Александр Артемов. 2024 год общество отработало с выручкой 300 млн руб. и чистой прибылью 2,2 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 273 млн руб. и 858 тыс. руб. В апреле 2025 года решением ФАС организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Этого требовал еще Роман Старовойт, занимая пост губернатора Курской области.

В мае 2025 года индивидуальный предприниматель Дмитрий Кравченко заявил о намерении добиться в курском арбитраже банкротства «Доброго дома». Однако соответствующий иск так и не был зарегистрирован.

В конце июня губернатор Александр Хинштейн поручил главам курских муниципалитетов проверить все контракты на строительство домов, заключенные с «Добрым домом». В начале июля глава региона рассказал, что с 2022 подрядчик получил 38 контрактов, но только по двум из них у заказчиков не было претензий.

«33 контракта исполнены некачественно, и компания до сих пор не устранила выявленные дефекты. Много вопросов не только к подрядчику, но и к заказчикам, которые не ведут претенциозную работу. Материалы направим в прокуратуру и правоохранительные органы. Эти междусобойчики мы обязательно прекратим, и все, кто допускал подобное, обязательно понесут наказание»,— заявлял господин Хинштейн.

Летом губернатор также поручил чиновникам обратиться в прокуратуру и СКР, чтобы возобновить расследование уголовного дела о некачественной реконструкции парка «Патриот» в Курске, которой также занимался «Добрый дом». Дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено в 2023 году. По версии следствия, цена контракта по отдельным позициям сметы была завышена на 30 млн руб., в результате чего имело место «необоснованное расходование облбюджета».

Егор Якимов