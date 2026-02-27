Раскритикованный Хинштейном курский «Добрый дом» увернулся от банкротства

Арбитражный суд Курской области прекратил производство по делу о банкротстве местного ООО ИСК «Добрый дом», подвергшегося летом 2025 года критике со стороны губернатора Александра Хинштейна из-за некачественного исполнения госконтрактов. Фирма частично погасила долг перед заявителем — ООО «Сириус к» таким образом, чтобы задолженность составляла менее 2 млн руб. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», сумма требований к должнику составляла 4,4 млн руб. «Добрый дом» перечислил истцу двумя платежами 2,4 млн руб. и 158 тыс. руб., после чего попросил суд прекратить производство. По закону при отсутствии у должника перед заявителем задолженности более 2 млн. и заявленных требований от других кредиторов производство по банкротному делу подлежит прекращению. Определение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Курский арбитраж удовлетворил иск «Сириус к» о взыскании с «Доброго дома» 4,4 млн руб. задолженности за поставленный товар в июле 2025 года. Апелляционных жалоб на это решение суда не поступало. В конце января текущего года «Сириус к» подал еще один иск «Доброму дому». Сумма требований по нему составляет 1,2 млн руб. Речь идет о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. По решению суда заявление оставлено без движения до 18 марта.

По данным Rusprofile, ООО «Сириус к» было зарегистрировано в Курске в декабре 2017 года для перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Единственным учредителем с 26 декабря 2025 года выступает Алексей Сырцов, директор — Юлия Боброва. Компания закончила 2024 год с выручкой 1 млн руб. и чистой прибылью 22 тыс. руб. Годом ранее показатели составляли 3 млн и 6 тыс. руб. соответственно. ООО инвестиционно-строительная компания «Добрый дом» зарегистрировали в Курске в марте 2015 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Собственником 50% и директором компании является Михаил Выскрибенцев, остальные владельцы не раскрываются. До конца 2024 года вторым учредителем выступал Александр Артемов. «Добрый дом» отработал 2024-й с выручкой 300 млн руб. и чистой прибылью 2,2 млн руб. Годом ранее показатели составляли 273 млн руб. и 858 тыс. руб. соответственно. За все время существования фирмы с ней заключили 78 госконтрактов на общую сумму 1,8 млрд руб. В апреле 2025-го решением ФАС организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года — этого на посту курского губернатор требовал еще Роман Старовойт.

Летом прошлого года губернатор Александр Хинштейн дал поручение главам курских муниципалитетов проверить все контракты на строительство домов, заключенные с «Добрым домом». Глава региона рассказал, что с 2022-го подрядчик получил 38 контрактов, но только по двум у заказчиков не было претензий. Господин Хинштейн также поручил чиновникам обратиться в прокуратуру и СКР, чтобы возобновить расследование уголовного дела о некачественной реконструкции парка «Патриот» в Курске, которой также занимался «Добрый дом».

Денис Данилов