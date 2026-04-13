Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински назначили 24 года колонии

Экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински назначили 9 лет колонии строгого режима, его сыну Мутвалы Шыхлински — 8 лет колонии общего режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из Кировского райсуда Екатеринбурга.

В начале марта Шахина Шыхлински уже приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2011 годах. По совокупности приговоров ему назначили 24 года лишения свободы. Первые 4 года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

По версии обвинения, в начале июля 2025 года у ТЦ «Баку Плаза» силовики провели операцию по задержанию на тот момент главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Он находился в автомобиле, которым управлял его сын Мутвалы Шыхлински. Когда сотрудники спецназа начали вытаскивать из машины лидера диаспоры, водитель резко сдал назад. В результате один из сотрудников ФСБ упал. Операция попала на видео.

Ранее Мутвалы Шыхлински заявлял, что сбил спецназовца ненарочно. По словам Шыхлински-младшего, его напугали действия силовиков, которые выбивали стекла в машине и держали в руках оружие. Обвиняемый сожалел о том, что случилось, но вину не признал.

Артем Путилов